Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь часто ділиться відвертими фото. Один з останніх знімків не став винятком

Зірка розмістила нескромне фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Ймовірно, в кадрі Леоніла позує оголеною, але прикривається великою дутою смарагдовою курткою.

Красуня з'явилася на підлозі, демонструючи довгі стрункі ніжки, які вона трохи підняла для гарячого ефекту.

Українська знаменитість трохи вигнулась, поклавши руку близько перед камерою, в результаті пальці здавалися дуже довгими порівняно з тілом.

Гузь дивилася в камеру. Їй зробили макіяж з акцентом на очі. Модель прочинила рожеві губи і додала образу пристрасності.

Розпущене довге волосся трохи сховалося під курткою.

У підпису дівчина лише поставила посилання на фотографа.

За 50 хвилин пост зібрав понад 600 лайків і трохи коментарів на різних мовах.

"Вау! Бездоганно, так мило", "Прекрасно дуже сексуально", "Красуня 🔥", "👣Гола ммм👣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала в чорному мереживному ліфчику, який ледь приховував її красивы груди.

Також на Гузь були тонкі чорні колготки, крізь які були помітні трусики на тонких лямках.

Красуня гарно вигнулася, показавши пружну п'яту точку і сталевий прес.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала досить крупним планом в піджаку. Образ Леоніла доповнила годинниками.

Волосся в цей раз дівчина залишила розпущеним. На тлі практично нічого не видно.

"У Москві дуже багато їм)) скоро обличчя не буде влазити в кадр ))", - підписала фото Гузь.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Вона постала в піджаку білого кольору, спокуслива зона декольте якого змушує віддаватися багатим фантазіям.

Обличчя моделі крупним планом: сіроока Леоніла трохи задерла голову і, здається, ніби дивиться не в об'єктив, а крізь нього. Для більш пристрасного ефекту дівчина трохи розтріпала волосся і прочинила губи.

Нагадаємо, безсоромна Міс Україна зняла купальник і показала себе у всій красі

А ще Politeka писала, що Міс Україна розсунула ноги і показала, за що отримала титул