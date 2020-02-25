Стало відомо, як проводить час дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк

Про це пише Politeka.net.

Новина про тяжку хворобу "прекрасної няні" стала справжнім ударом для шанувальників.

Близькі Анастасії Заворотнюк перестали коментувати ті дані, які періодично з'являються в медіапросторі.

Більше того, практично з початку нового року немає ніяких подробиць про стан Анастасії Заворотнюк, яка продовжує боротися з онкологією.

Справжнім ковтком свіжого повітря стали фотографії, які в соціальних мережах публікує дочка актриси Ганна. Дівчина вирішила відправитися в подорож по Італії і в своєму Instagram активно викладає фотозвіти.

Нещодавно Ганна Заворотнюк виклала в соцмережі "прощальне" фото, на якому можна побачити італійський десерт і підпис "Чао".

Швидше за все, дочка Анастасії Заворотнюк таким чином попращалась з Італією, де вона провела незабутні дні.

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Потім восени 2019 року з'явилася інформація, що актрису виписали і перевели в реабілітаційний центр, де вона проходить процедури у зв'язку з паралічем правої сторони тіла.

Папараці цілодобово чергують під стінами центру і заявляють, що останнім часом рідні Заворотнюк перестали відвідувати заклад. Передбачається, що стан актриси настільки погіршився, що медики заборонили візити, або ж її виписали. В даний час місцезнаходження актриси невідомо.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі

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