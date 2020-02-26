Популярна українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, дівчина колишнього віце-прем'єра Павла Розенка, показала, як доглядає за своїм обличчям

Фотографію зірка українського телебачення опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Лебідь сидить у машині, а на її обличчі красуються патчі для очей. Телеведуча використовувала фільтр-маску, додавши до свого портрета вушка кішки.

«Дорога, а чого не смієшся - не смішний анекдот? Дорогий, та то я прям ржу!!! Патчі - такі патчі», - підписала дівчин знімок.

За кілька годин фото зібрало майже 5 тисяч лайків.

«Яка ви красива!», «У котика відразу пройдуть припухлості», «Класний чокер», - пишуть шанувальники артистки.

Але більшість фоловерів зірки цікавляться, коли вийде шоу «Аферисти», в якому Лебідь - ключова фігура.

«Скажіть будь ласка коли будуть аферисти в ютубі?», «Коли вийдуть «Аферисти в мережах"?», «Я вже чекаю не дочекаюся нові серії аферистів в мережах», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Олена-Христина Лебідь поділилася фотографією під час хвороби. Також зірка побажала здоров'я всім своїм шанувальникам. Лебідь поділилася секретом, як їй вдається швидко лікуватися у разі застуди.

«Все життя вважаю так: хворобу треба ігнорити – вона образиться і піде! Піде до того, хто буде її пестити і леліяти, звертати увагу і підгодовувати нею. І там вона затримається надовго – адже її тут так «панькають», – поділилася Лебідь вельми незвичайною порадою.

Як відомо, 29-річна Олена-Христина Лебідь вже довгий час зустрічається з 49-річним Павлом Розенком, який обіймав посаду віце-прем'єр-міністра в уряді Володимира Гройсмана. Заради нової коханої він скинув 30 кілограм і пішов від дружини.

Нагадаємо, що коханка Розенка приголомшила виглядом, обтянув "кістки" в тісне вбрання: "Господи, ти така...".

Як повідомляла Politeka, Олена-Христина Лебідь похвалилася нічними розвагами з Розенком, пікантне відео: "Навіщо вам труси?".

Також Politeka писала, що наречена екс-міністра Павла Розенка приголомшила знімком поруч з напівголим незнайомцем: "На Сулеймана явно не схожий".