Віра показала себе в природному вигляді перед інтерв'ю

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

При цьому зовнішності співачки позаздрить будь-яка жінка. Артистка виглядає свіжо і молодо. І не дивно, адже Віра постійно стежить за шкірою обличчя. На новому селфи співачка виглядає досить яскраво і стильно.

Зазначимо, раніше Віра також розповіла, як можна доглядати за особою в домашніх умовах. У денний догляд співачка радить включити очищення і тонізування шкіри.

«Доброго ранку і #Хорошиеновости сьогодні ! 💛 О 10.00 у прямому ефірі радіо буде прем'єра нового треку 🚀 не пропустіть 🤗 Так само ще побалакаємо ) задавайте питання в коментарях - на найцікавіші відповім в прямому ефірі і назву акаунт 🤪», – пише Віра. Користувачі мережі відразу ж почали відповідати на прохання артистки.

До цього Брежнєва заінтригувала прихильників новим роликом, показавши незвичайне хобі. У Инстаграме зірки у відео можна помітити, як співачка виконує емоційний і ніжний тані.

Основний акцент під час танцю був поставлений на вродженою уважності і координація. Пікантності виконанням надає звичайний вбрання артистки – зірка виступила в простій білій сукні вільного крою.

«Танець - це більше ніж руху. Це історія та емоції, передані тілом, без слів в саме серце. Танці для мене - ще одна мова любові. Я ніколи не вчилася танцювати, але в концерті хотілося виразити емоцію саме так. А як танцюють професіонали - дивіться: Другий випуск шоу Dance Революція 💣 нові учасники , нові стилі. Хто вам найбільше запам'ятався після першого епізоду?», – написала сама віра під новим постом.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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