Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова підірвала мережу шаленими танцями

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео Волочкова в боді сірого кольору намагається виконувати якісь рухи в танцювальному залі. Зірка посміхається і танцює в своє задоволення. В руках у неї пуанти.

«Моя найулюбленіше і дорогоцінне взуття в житті - це пуанти. Після репетиції приємно зняти їх і звільнити натруджені ніжки з почуттям виконаного обов'язку. Важливо завжди підтримувати форму і стрункість, не шкодуючи сил, щоб не потрібен був фотошоп», - заявила Волочкова.

За її словами, вона з дитинства дуже працелюбна. До того ж, намагається весь час радіти життю і бути позитивною. Зазначимо, що за три години відео Волочкової подивилися понад 105 тисяч разів. Однак шанувальники балерини не змогли залишити коментарі під постом зірки, тому що вона закрила їх через хейтерів.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова привітала чоловіків з 23 лютого, надівши міні-шорти, футбоку і пілотку. Зірка знову одягла свої улюблені унти, які з'являються мало не на кожній фотографії. Модні критики не раз закликали балерину викинути їх, так як вони давно вийшли з моди.

Зазначимо, що 54-річна Волочкова сьогодні є однією з самих обговорюваних і епатажних зірок російського шоу-бізнесу. У молодості вона була шанованою балериною, але з віком, коли її кар'єра пішла на спад, вона почала дивувати шанувальників своїми витівками. Волочкова почала безглуздо одягатися і фарбуватися, чим повністю зіпсувала свій зовнішній вигляд. Шанувальники відзначають, що у зірки дуже зіпсувалося волосся і шкіра. До того ж, вона сильно схудла.

Нагадаємо, що безсоромна Волочкова показала зайве на відпочинку в лазні: "Прикрилася трояндами і...".

Як повідомляла Politeka, змарніла Анастасія Волочкова показала топ найскандальніших шпагатів: на мопеді, склі і без одягу.

Також Politeka писала, що напівгола Волочкова похвалилася, як до неї залицяється коханець: «Отримала в подарунок…».