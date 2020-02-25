36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, якій небувалу популярність принесла роль в серіалі "Величне століття", захопила публіку відвертим вбранням
Як передає Politeka.net, дівчина поділилася жарким фото в своєму мікроблозі в Instagram. Судячи з геометки, актриса позувала під час Берлінського міжнародного кінофестивалю. Так, красуня постала в спокусливій сукні, що складається з декількох частин: чорного корсета, нижня частина якого виконана з прозорої тканини з вишивкою, спідниці, що хвилями спускається внизд, і накидці з пишними рукавами. Корсет як найкраще підкреслив розкішний бюст актриси: кожен вигин привабливий і незабутній.
Мер'єм доповнила ефектний образ відповідним макіяжем бежево-коричневого відтінку, а також дорогими прикрасами: на шиї у неї широке кольє, а у вухах витончені сережки.
Спекотне фото запаморочило голову фанатам, які буквально за годину поставили понад 37 000 "сердечок". Коментарі повні заслужених компліментів.
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Раніше ми повідомляли, Узерлі посвітила ніжками у відвертому вбранні. Цей кадр був зроблений на вищезгаданому фестивалі. Поряд з чудовою красунею постав один з представників компанії Netflix. На фото дівчина в коротенькій чорній сукні в білу смужку сидить на стільці, поклавши ногу на ногу. А її знайомий поклав руку їй за спину. При цьому Мер'єм загадково посміхається, тоді як її супутник показав всі свої "32".
Також ми розповідали, актриса підкорила публіку фото в напівпрозорому платті з блискітками. Вона позувала лежачи на животі, спершись на руку і піднісши іншу до губ. Від її томного погляду йдуть мурашки по шкірі. А вдале освітлення кидає деяку таємничість та інтимність, доповнюючи пікантний образ.
«Така загадкова», «ти дуже чудова, Мер'єм», «Скільки ж тут таємничості – на десятки років вистачить», «гарна», «просто неймовірна!», - писали в коментарях.
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