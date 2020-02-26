Дочка російської співачки Кіра Євдокимова заявила, що впала в глибоку депресію після зустрічі з передбачуваним батьком – Олександром Малініним

За її словами, артист був дуже грубий і кидався їдкими репліками на адресу її матері — Ольги Зарубиной. Тепер «спадкоємиця» збирається закликати зірку до відповідальності.

Десять років тому співачка Ольга Зарубіна публічно заявила, що справжній батько її дочки Олександр Малінін. Перша зустріч передбачуваних родичів відбулася в рамках шоу «Нехай говорять», однак Малінін впевнений, що Кіра народилася від іншого чоловіка. Проходити ДНК-тест він відмовився.

За словами Mihajlovne, таке ставлення Малініна її глибоко ранило. Тепер 34-річна жінка має намір захистити честь своєї сім'ї та подати на Малініна в суд.

«Він же кілька разів нас ображав публічно. Обзивав і проходимками, і нищебродками, і бомжами», заявила Зарубін.

Нагадаємо, що дівчина, яка називає себе дочкою Олександра Маліна, майже все життя провела в США, куди разом з матір'ю переїхала в 1991 році. Виконавець упевнений, дівчинка росла кинутою дитиною.

«Нею ніхто не займався. Вона в 14 років пішла з дому, жила незрозуміло де і спілкувалася незрозуміло з ким. Доля незавидна. Першим бажанням було допомогти, прилаштувати, взяти участь в її житті. Я запросив її на гастролі. Вона приїхала до Санкт-Петербурга. Ми постаралися зігріти її своїм теплом. Вона мені розповіла, що не закінчила школу, деякий час спілкувалася з готами. У неї немає свого будинку...», — говорив він журналістам.

Однак Зарубіна заперечує допомогу з боку артиста.

«Все, що звучить з боку Малининых — чиста брехня. Нічого не оплачували. У народі склалася думка, нав'язане його дружиною — Еммою Залукаевой, що я позбавила дочка батька. Його ніхто ніколи не позбавляв дочки. Якщо батько хоче спілкуватися, він в дошку расшибется, але вийде на зв'язок. Я мусила бігати за ним на коліна падати?!» - заявила співачка.

Сама Євдокимова і зовсім заявила, що впала з-образи батьків у важку депресію. Жінка досі не може позбутися думок про суїцид.

«Я тікала від себе. Не думала, що впораюся з цим, було важко. Я просто відчувала, що моє життя розсипається на шматочки. Я втратила сенс життя. Ні про кого не піклувалася ані про себе, ані про маму», - розповіла вона на програмі «Нехай говорять».

У проблеми в спілкуванні з батьком вона звинувачує його нинішню дружину.

«Вони сплатили перший місяць навчання, бо хотіли, щоб я переїхала в Санкт-Петербург. — Хотіли організувати велике шоу, щоб показати, що у мене все чудово, але це було не так. Вони обдурили мене, брехали, весь час знімали. Я не бачила батька ні єдиною хвилини. Вони поселили мене в готелі, але всім управляла Емма, я не могла батькові навіть слова сказати».

Нагадаємо, Малінін «вплутав» свою дочку в зйомки кліпу до ЧС-2018.

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