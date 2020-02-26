Артист Андрій Данилко відповів письменниці Лариса Ніцой, яка назвала «козлами» всіх, хто на Національному відборі на Євробачення - 2020 співав, і розмовляє російською мовою

Його слова передає «24 канал».

Виконавець, який виступає в образі Вєрки Сердючки вважає, що на даному конкурсі присутні артисти, які ще тільки вчаться. І не важливо українською, англійською або російською мовою звучить пісня. На думку Данилко, важливо оцінити професіоналізм артиста. Артист назвав це маячнею людей, які здатні на руйнування, а не творення.

"Національний відбір – це єдина площадка в Україні, на якій можна показати нові колективи, нових людей. Це їхні перші кроки. Це круто! Але ні, треба все це обіср*ть, шукати якісь проблеми, шукати, які у кого аналізи", - заявив Данилко.

Нагадаємо, раніше українська письменниця Лариса Ніцой піддала критиці учасників і журі національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення» з-за використання російської мови.

"Журі, експерт і редактори шоу демонстративно всі роки українці не поважають. Вони всі козли. Так, професіонали. За професіоналізм - молодці. За професіоналізм можна поважати. За спілкування московської - зневажаю", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Більш того, Ніцой перейшла на особистості і до образ журі.

"За редакційну політику так їм спілкуватися, московської, не самі ж вони вирішили, це ж їм так сказали (Тіна з Притулою говорить українською, Данилко, Квінта і крутий чувак з Хіт-фм говорить язом). Ось за це ви всі козли", - написала вона.

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020".

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