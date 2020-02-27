Творчі люди відомі своєю мінливістю. В особистому житті у деяких з них зміни траплялися досить часто

Розлучення – звичайна справа для зірок. Багато знаменитостей вступали в шлюб в другий і в третій раз. Але є справжні рекордсмени, у яких за спиною залишилося 5 і більше шлюбів.

У примадонни російської естради Алли Пугачової було 5 чоловіків. З першим чоловіком артистом цирку Миколасом Орбакасом вона прожила чотири роки. У цьому шлюбі народилася Крістіна Орбакайте.

Через три роки після розлучення Пугачова виходить заміж за кінорежисера Олександра Стефановича. Цей шлюб протримався 3 роки. Побувши п'ять років холостячкой, зірка виходить заміж за продюсера Євгена Болдіна. З ним вона прожила трохи довше – цілих сім років.

Четвертого чоловіка Пугачової знають всі. Король російської поп-естради Філіп Кіркоров одружився на 45-річній співачці, коли йому було всього 27 років. Незважаючи на різницю у віці пара прожила в шлюбі 11 років.

У 2011 році Пугачова вийшла заміж за гумориста Максима Галкіна, який молодший за неї на 27 років. У шлюбі народилися двійнята Гаррі і Ліза, яких виносила і народила сурогатна мати.

У легендарної радянської актриси Людмили Гурченко було шість чоловіків. Перший шлюб з кінорежисером Василем Ординським протримався всього два роки. Після цього Гурченко виходить заміж за сценариста Бориса Андронікашвілі, якому народжує доньку Марію. Але і цей шлюб протримався всього кілька років.

Ще два роки Гурченко прожила з актором Олександром Фадєєвим, але і цей шлюб закінчився розлученням. Четвертим чоловіком Людмили Марківни був російський співак Йосип Кобзон. Вони були разом близько трьох років. Гурченко не любила згадувати про цей шлюб.

Цікаво, що Гурченко встигла чотири рази вийти заміж у період з 1953-го по 1970-й рік. П'ятий шлюб виявився для актриси щасливим. З піаністом Костянтином Купервейсом вона прожила в цивільному шлюбі 18 років, хоча і була старша за нього на 14 років.

Останній чоловік Гурченко кінопродюсер Сергій Сенін був молодший Гурченко на 26 років.

Співачка з українським корінням Лоліта Мілявська йшла під вінець п'ять разів. Вперше артистка вийшла заміж за свого однокурсника Олександра Бєляєва. Другий шлюб з Віталієм Мілявським Лоліта називала фіктивним. Він був оформлений заради прописки в Москві. Третім чоловіком Лоліти був її колега по кабаре-дуету «Академія» шоумен Олександр Цекало. Їхні стосунки тривали 12 років.

Четвертим чоловіком епатажної артистки був бізнесмен Олександр Зарубін. З ним вона прожила 5 років.

Останній шлюб співачки закінчився скандальним розлученням. З'ясувалося, що п'ятий чоловік, тенісист Дмитро Іванов, зраджував їй.

Зазначимо, що однією з рекордсменок за кількістю шлюбів є голлівудська зірка Елізабет Тейлор. Вона виходила заміж 8 разів, а у телеведучого Ларрі Кінга було 8 дружин.

Нагадаємо, що Людмилу Гурченко дістали з того світу, моторошні кадри облетіли мережу: «Як жива!».

Як повідомляла Politeka, темне минуле Примадонни спливло назовні: "Пугачівська мафія".

Також Politeka писала, що Лоліта показала свою сутність і накинулася на фанатку: "За базар відповідаєш?", деталі скандалу.