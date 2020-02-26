Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в новому образі

На кадрах Соня стала перед дзеркалом у помаранчевій сукні вище коліна. Вона показала в черговий раз танець. Волосся було в цей раз дівчата розпущені. На тлі можна побачити диван, дзеркало і інші елементи декору кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що кадри були опубліковані в сторіс инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко позувала в стильному і, певною мірою, відвертому вбранні .

Модель покрасувалася у пісочного кольору светрі, шортах, плащі та черевиках. Молода красуня-співачка прогулялася практично в самому серці Нью-Йорка і виглядала при цьому просто приголомшливо.

Як зазвичай у випадку зі стрункою красунею на її обличчі не було видно надлишку макіяжу, укладання була простою і стильною, а наряд - трендовим. Цього разу образ Соні вийшов, на перший погляд, "нешкідливим", але шанувальники моделі все-таки придивилися і зрозуміли, що дівчина позувала без білизни. Під її светром не було бра.

Нагадаємо, внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе крупним планом на новому фото.

На кадрі Соня себе показала на груди. Кадр був зроблений настільки грубо, що неможливо розгледіти одяг внучки Ротару. Волосся Євдокименко вирішила залишити розпущеним. На кадрі можна легко розглянути зовнішність молодої красуні.

Під фото відзначилася і Софія Ротару, яка поставила лайк публікації. Фанати також встигли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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