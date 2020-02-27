Виступ української співачки Тіна Кароль на сцені Нацвідбору на "Євробачення 2020" запам'ятається надовго: зірка без тіні збентеження показала все, на що здатна

Як передає Politeka.net, Кароль поділилася кадрами еротичного шоу у своєму мікроблозі в Instagram. Знаменитість, ризикуючи кожну секунду перейти межі пристойності, вийшла на сцену в чоловічому костюмі і виконала пісню "Вільна". Після цього співачка приголомшила стійку на руках, задерши ноги догори. А вже потім вона почала роздягатися і залишилася в одному спокусливому чорному боді. В такому вигляді вона заспівала пісню "Ніжно" і здивувала публіку акробатичними талантами, ухиляючись і вигинаючись на стільці у всіляких нескромних позах. В цілому, ефектний номер Кароль справді вийшов оригінальним та незабутнім.

Про що й пишуть в коментарях в її Instagram під жаркими кадрами з виступу. Шанувальники засипали співачку компліментами, захоплюючись її сміливістю та відвертістю.

"Ой, ви дивіться, шо ця жіночка витворяє 😍"

"Нічосє 👍👏"

"Чорти шо"

"Стійка на руках вразила!"

"вогонь на сцені,справа голосу Тіни😂"

"Я в захваті! Молодець, Тіна! БРАВО!"

"Розумничка, нове і дуже красиво і круто"

Раніше ми повідомляли, ось вже кілька місяців в мережі бурхливо обговорюють можливий роман між Кароль та її колегою по "Голосу країни" молдавським співаком Даном Баланом. Одні припускають, що це просто піар-хід продюсерів проекту, і таким чином, зірки привертають до себе більше уваги. Інші вважають, що між артистами дійсно можуть зародитися палкі почуття.

Варто відзначити, Балан і Кароль то і діло підливають масла у вогонь і показують на камеру пристрасть один до одного. Можливо, це всього лише гра. Нещодавно мережу сколихнула інформація, що Балан насправді зустрічається з 20-річною студенткою з Харкова на ім'я Анастасія. З'явилися навіть фото, на яких вона в квартирі артиста. Також подейкують, що вони нещодавно разом відпочили в Буковелі та Бухаресті.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки.

Як повідомляла Politeka, Кароль після фото коханки Дана Балана показала себе в негліже.