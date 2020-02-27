Українська співачка Віра Брежнєва з'явилася на важливому заході в новому іміджі, здивувавши стильним чорним платтям

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, але іноді зірка хвалиться і косметикою власного виробництва, пише Рoliteka.net.

Зовнішності співачки позаздрить будь-яка жінка. Артистка виглядає свіжо і молодо. І не дивно, адже Віра постійно стежить за шкірою обличчя. На спеціальному заході під час зустрічі з колегами і фанатами в ТРЦ зірка з'явилася в досить стриманому і стильному вбранні. Наряд був зшитий з тонкої напівпрозорої тканини і доповнений акуратними прикрасами.

При цьому на обличчі Віри мінімум макіяжу, а взуття - чорні ботильйони з гострим носком - вигідно підкреслили стрункі ноги зірки. Зазначимо, раніше співачка в Instagram повідомляла, що під час зустрічі з партнерами по спільному проекту Сalzedonia & @verabeauty буде багато цікавого.

Артистка заявила, що проведе різні конкурси і навіть відповість на питання фанатів питання. Фотозвіт з заходу з'явився в розділі Сторі, тому шанувальники не змогли прокоментувати представлені кадри.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

За словами артистки, концепція дебютної марки декоративної косметики сформувалася ще два роки тому, але знадобився час для опрацювання відтінків і текстур. Сьогодні зірка представила стильні кадри з фотосесії зі своєю продукцією, показавши не лише ідеальний колір шкіри і макіяж, але і струнку фігуру.

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