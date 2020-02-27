Надя представила раніше не опублікований кадр з колегою

Співачка з групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва показала себе в стильному чорному боді під час останнього концерту

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірки з'явилися нові кадри, зроблені під час виступу артистки з колегою Олексієм Завгороднім, пише Politeka.

Нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися. Приміром, кілька годин тому на фан-акаунті з'явилося таке фото.

Співачка позувала у невеликому боді і тримала в руках мікрофон, на думку шанувальників, зірка виглядала більш ніж шикарно.

Не так давно артистка здивувала кадрами в тому самому новому іміджі, який, на думку багатьох шанувальників, перетворив зірку в міні-копію Біллі Айлиш. Деякі користувачі Instagram відзначили якусь схожість між артистками.

На новому відео Надя показала, як лежить у ліжку, після чого в халаті йде у ванну, а потім вона показала, як наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці, як завжди, не обійшлося без чашечки кави латте. Цей напій є улюбленим у співачки.

"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією. Шанувальники тут же прокоментували відео, помітивши не тільки звички Наді, але ще і кавовий напій.

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