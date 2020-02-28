Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару відпочиває на Балі, звідки публікує гарні фото 

Блондинка з фігурою моделі кожного разу приємно дивує публіку своєю красою, пише Рoliteka.net

Так, на одному з недавніх фото красуня позувала в роздільному купальнику. Верх був з плетінням між грудей, що надавало знімку деякої пікантності. 

Маленькі плавки ледь трималися на пружній п'ятій точці зірки.

Фігура красуні бездоганна - тонка талія, пружний прес і стрункі ніжки. 

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Ірина тримала дошку для серфінгу, поставши прямо на березі. На пальцях знаменитості можна розглянути яскравий манікюр. 

Красуня розпустила волосся, яке розвіяв вітер. Дівчина схилила голову. 

"Блакитний настрій💦", - підписала знімок артистка. 

Пост за шість годин зібрав близько 7000 лайків. 

"#казковебалі 😂", "Кута?", "Аква вумен🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Красуня", "Вау!) Казкова!)❤️❤️❤️", "Сексуальна", "Просто вау😍", "Дуже гарне фото", "Красиво😄", "Класна", "Красуня", "Дівчина, що біжить по хвилях! Або просто гарний ракурс ?)", "Круто", "А де фото на хвилі 😉", "Супер!!!👍", "Офігенна!👏👏👏🤗❤️❤️❤️", "Красуня", "Просто красуня💞,більше немає слів🔥😍😍", "Ірина Дуууже ЧУДОВЕ ФОТО І ВИ👍👍👍👍", "Кожне фото таке гарне😊", "Фігура просто клас😍🖤", "Киця бабіна😍🙌🙌🙌)))))", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Ірина Сопонару була в бежевому топі з глибокими вирізами в області пахв і коротких джинсових шортах.

Завершили пляжний образ чорна поясна сумка, гумка на руці і браслети.  

Ірина розпустила довге біле волосся, яке в підсумку розвивав вітер. Вона дивилася вдалину і виглядала дуже загадково. 

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару позувала на пляжі, демонструючи підтягнуту фігуру і пружні сідниці. На дівчині великі сонцезахисні окуляри, що закривають половину обличчя, а з аксесуарів – три ланцюжки з підвісками.

В коментарях користувачі не поскупилися на компліменти для дівчини, однак були і ті, кого збентежив розмір грудей артистки, але вона не стала відповідати на колкости хейтерів.

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