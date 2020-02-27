Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий образ у Инстаграме

На кадрах Соня позує в чорному піджаку, штанях і светрі або чомусь подібному. Образ доповнила Євдокименко домальованими очками, а також прикрасами на шиї. Внучка Ротару знову записала танцювальне відео для набирає популярність мережі Твк Струм, хоча опублікувала їх у Інсте. На тлі можна побачити стілець, стіл, а також інші елементи інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити танці Соні, як і написати коментарі. Все із-за того, що кадри були опубліковані в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в новому образі.

На кадрах Соня стала перед дзеркалом у помаранчевій сукні вище коліна. Вона показала в черговий раз танець. Волосся було в цей раз дівчата розпущені. На тлі можна побачити диван, дзеркало і інші елементи декору кімнати.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що кадри були опубліковані в сторіс инстаграма, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що 18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала шанувальників черговим гарячим кадром.

На новому знімку, опублікованому в мережі, дівчина постала в дуже відвертому образі. На ній оригінальна майка з ланцюжків, надіта на голе тіло, а зверху Софія накинула жакет, який, втім, не приховує відсутність бьстгальтера.

Модель обійшлася без аксесуарів, але ретельно продуманий образ видають непомітний макіяж і акуратний манікюр. На знімку вона виглядає впевненою в собі і трохи зухвалою.

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