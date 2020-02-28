48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева дала відвертий коментар з приводу своєї пізньої вагітності і народженні рік тому дочки Маші
Багато хто вважає, що кохана співака Сергія Лазареа вдалася до допомоги сурогатної матері, так як ніхто не бачив її з "круглим животиком". Кудрявцева, яка вирішила народити своєму 32-річному чоловікові, хокеїстові Ігорю Макарову, дитину, спростувала чутки, розповівши всю правду про народження Маші. Про це зірка розповіла в інтерв'ю на Youtube-шоу "Альона, блін!", пише "Стар хіт".
Теледіва зізналася, що заради дитини зважилася на екстракорпоральне запліднення.
«Це була не перша, звісно, спроба. Так, я робила ЕКЗ, безумовно. Багато років не виходило зачати природним способом. Я не приховую, але і не планувала розповідати. Напевно, з третьої спроби вийшло», - поділилася Кудрявцева.
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Крім того, зірка розповіла про свої страхи. Справа в тому, що вона проводила паралель між пізніми пологами і раковими пухлинами, що сталися з актрисою Анастасією Заворотнюк і співачкою Жанною Фріске. Лєра зізналася, що часто перевірялася у медиків через боязнь, що з нею може статися подібне.
«Я взагалі дика боягузка в цьому плані і, звичайно, два місяці спочатку бігала по лікарях... Я в принципі знала, що гормони — погано. І не в момент вагітності, а до. Тому що ти повинна колоти їх собі в живіт. У мене була мінімальна доза, після якої я себе постійно перевіряла», - поділилася ведуча.
Звідси і виникла її надмірна прихованість, що ніхто не бачив її вагітною, і що послужило приводом для чуток про сурогатну матір. Кудрявцева заявила, що вірить у всякі вроки і прикмети, тому ретельно ховала животик і не фотографувалася.
За словами Кудрявцевої, це небо і земля народити дитину в 19 (а саме в цьому віці у неї з'явився син Жан) і у 47. Незважаючи на всі складнощі, зараз донечка росте здоровою і радує спокійним характером.
Нагадаємо, що втратила груди Лера Кудрявцева заговорила про онкології: "Як з Заворотнюк".
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