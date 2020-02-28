Російська співачка Алла Пугачова не так вже часто ділиться фотографіями в своєму Instagram, тому кожен новий пост робить фурор

Так, всього близько години тому назад зірка опублікувала новий знімок, на якому позувала разом з молодшою донькою Лізою, пише Politeka.net.

На фото артистка обіймає дитину ззаду, зачепивши губи дитини. При цьому примадонна дивилася вдалину.

Алла Пугачова була в чорно-білому вбранні, на її руці помітний блискучий браслет.

Дівчинка була в футболці і, очевидно, в сірих штанях.

Обидві перебували на порозі біля дверей.

"Щастя в надійних руках", - підписала фото знаменитість.

Тільки за годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дай Бог довгих років щастя!🙏❤️", "Вибачте, але у Вас очі дуже схожі на очі вобли.. ❤️😍💋", "Оті боже мій, яке Щастя!!!!Аллочка з донечкою!!!Ми Вас Любимо!!!💕💕💕💕💕💕💋💋💋😍🥳🙏👍😇😘🥰", "Ви щаслива!!! І ми, шанувальники раді за Вас!!! Заслужили Ви щастя!!!!!", "Лизок Ваша незрівнянна ))) ❤️щастя їй", "Чарівна мама !!", "Наші Улюблені дівчинки!!!😍💋💋💋💕💕💕", "Ліза красуня! 👍👍 Алла бажаю вам довгих років життя! 💖💖💖💖", "Яка милота! 😍😍😍😍", "Щастя , здоров'я -дуже мило 👏", "Любимо ❤️", "Як мило😍", "👏Подовше б!!! 🙏🙏🙏Так було!!! Довгих Вам Років у Здоров'ї і Щасті!❤️", "Девчульки,як добре коли мама поруч....😻💝💖", "Теж хочу в ці руки", "Щастя вам‼️", "Красуні😍😍😍", "Аллочка щастя вам❤️", "щастя", "Дівчатка♥️♥️", "Я вас обожнюю, ви най най ❤💋💗🥰😍", "Зайчик така ❤️😍", "Дівчатка Припевочки,,,яблуня і яблучко! ))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова стала мамою вдруге в 64 роки. Хлопчика і дівчинку, Гаррі і Лізу, народила сурогатна мати шість років тому. Співачка розповів, що ще кілька років тому заморозила свої яйцеклітини, завдяки яким з'явилися на світ рідні малюки.

Проте не всі користувачі мережі вірять в цю історію, тим більше тому що не бачать схожості.

"Абсолютно нічого спільного, без образ", "Схожість з мамою у Крістіни а ця дівчинка зовсім не дочка пугачової", - пишуть користувачі мережі.

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