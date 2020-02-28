Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка Квартал 95, показала новий образ в Instagram

На фото Березня позує в довгій чорній сукні без білизни. Адамчук стоїть перед великим дзеркалом. На фото видно як спину артистки, так і її обличчя. Можна помітити величезний розріз ззаду в сукні. На тлі більше нічого не видно, крім червоних тонів, в яких зроблена фотографія. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 200 лайків і написали кілька коментарів, в яких хвалили зовнішність актриси.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Березня Адамчук, зірка Кварталу 95, показала розкішне тіло в білій сукні.

Так, Адамчук позує на тлі двері в красивому облягаючому білій сукні, що підкреслює її розкішні форми. Саму фотографію дівчина ніяк не підписала. Тим не менш, він спричинив ажіотаж серед її шанувальників.

«Які красиві форми», «Красуня!», «ось це тіло!», «божественний вигляд», «яка гарна», «красоточка!», - пишуть вони.

Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу", співачка Марта Адамчук з'явилася в чорній сукні з відкритою спиною.

Так, деякий тому Березня позувала, стоячи спиною до фотографа. Вид ззаду, звичайно, вражає. Оголена спина приваблювала погляд, до того ж через всю спину йшли дві чорні лямки, які тягнулися до переду плаття. На плечі Адамчук - щось схоже на кінчик великого чорного банта.

Низ сукні обтягнув пружні форми співачки, а також підкреслив тонку талію.

Марта підняла голову і прибрала волосся за вушко, відкривши красиву сережку з великим каменем. Дівчина посміхнулася: "Просто королева".

"Мріючи побачити Париж ♥", - підписала знімок Березня.

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