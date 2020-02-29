Самопочуття 93-річної королеви Єлизавети II різко погіршилося на тлі скандалів з Меган Маркл і Гаррі

Про це пише видання US Weekly.

За інформацією журналістів, здоров'я королеви залишає бажати кращого, оскільки останні місяці стали для королівської родини справжнім шоком.

Королева Єлизавета II і уявити не могла, що Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі зможе похитнути норми монархії.

На словах Єлизавета II всіляко підтримує Гаррі, але їй важко перенести від'їзд улюбленого онука з Букінгемського палацу.

Але на цьому неприємності королеви не закінчилися. Також її старший онук Пітер Філліпс розлучився з дружиною, а потім і племінник Девід Армстронг-Джонс оголосив про розрив відносин з дружиною після 27 років шлюбу.

Як пишуть західні таблоїди, на тлі всіх скандалів королева Єлизавета II морально і фізично виснажена .

"Єлизавета втомилася від нескінченної драми", - додав високопосадовець.

Раніше ми розповідали про те, що після зречення від обов'язків старших членів королівської сім'ї Меган і Гаррі доведеться відмовитися від титулу і виплатити значну суму, витрачену на реставрацію їх особняка у Фрогморі. Але, як виявилося, це ще не всі умови глави британської монархії.

Джерела повідомили, що королева заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я «герцогів Сассекских», а також вони повинні будуть відмовитися від слова Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

Важливо додати, що велика частина бізнес-планів принца Гаррі та його дружини включала в себе ці приписки.

Також ми розповідали про те, що Меган Маркл і Гаррі закрили офіс в Букінгемському палаці і звільнили весь персонал. Зокрема, серед тих, хто втратив роботу, - особистий секретар пари Фіона Мсілхем, хоча вона прикомандирована до Міністерства закордонних справ, та їх досвідчений керівник по зв'язках з громадськістю Сара Лат.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.