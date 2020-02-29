Відома українська модель Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт 2019, показала новий образ в Instagram

На фото Субота позує в пухнастому топі і прозорим низом, під яким видно чорні шорти. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Анастасія стояла біля бетонної огорожі. Можна побачити поруч частина стільця, а поруч історичну будівлю. На тлі видно різна зелень і дерева, а також інші будови. Модель вирішила відпочити в Португалії, швидше за все, їздила на матч Шахтар - Бенфіка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 200 лайків і написали коментарі, де хвалили зовнішність Анастасії.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота поділилася новим знімком в Instagram.

Модель з'явилася в чорній блузі з вирізом в пікантному місці. Наряд оголив ніжну шкіру української знаменитості. Пишні рукави виділилися на руках Анастасії, а контрастна біла вишивка додала родзинку.

Також на красуні була екстремально коротка шовкова спідничка, яка облягла її красиві стегна, а також тонку талію.

Анастасія була на підборах, і витягла ніжки, стоячи на сходах.

Повідомлялося, що відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота налякала шанувальників надмірною худобою.

На своїй сторінці в Instagram поділилася фотографією, вона зробленої на Сейшельських островах. Дівчина позує в топі і облягаючих бриджах тілесного кольору на тлі мальовничих пагорбів і озера. На ній сонцезахисні окуляри, а в руках червона плетена сумка.

«Скелетик на Сейшелах», – підписала знімок красуня.

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