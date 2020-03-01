Популярна співачка Оля Полякова вразила яскравим кадром з Парижа

Як повідомляє Politeka.net Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому вона нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Наприклад, зовсім нещодавно вона давала тур по Канаді і США, а після цього разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику.

Звичайно не забула вона і про пляжні знімки, які активно демонструвала в мережі. Цього разу співачка вирушила зустрічати весну в столицю Франції Париж.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на яких виглядає дуже щасливою. Полякова позувала посеред знаменитого паризького кабаре Crazy Horse в компанії своєї приятельки.

Для виходу в світ знаменитість обрала екстра-міні чорного кольору з вирізом. Вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію і довгі ноги. Рукави і верх сукні прикрашені стразами сріблястого відтінку. Вона доповнила свій стильний лук зручними напівботинками, і також сумочкою на ремінці. Легкий макіяж з нюдовыми шиммерними тінями і довгі вії довершують образ поп-діви.

На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже його Полякова показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова із завидною регулярністю постить фото з відпочинку - цього разу ефектна блондинка-артистка побувала в чаруючому своєю красою і шармом Парижі.

Артистка без макіяжу, але в штанях в облипку і з розпущеним волоссям виглядала дуже свіжо і стильно. Окрім того на виконавиці були актуальні в нинішньому сезоні високі черевики, светр з золотистим принтом і сумочка.

На знімках Ольга розташувалася на огорожі біля головної пам'ятки столиці Франції і грайливо посміхалася на камеру.