Популярна співачка Оля Полякова вразила яскравим кадром з Парижа
Як повідомляє Politeka.net Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому вона нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Наприклад, зовсім нещодавно вона давала тур по Канаді і США, а після цього разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику.
Звичайно не забула вона і про пляжні знімки, які активно демонструвала в мережі. Цього разу співачка вирушила зустрічати весну в столицю Франції Париж.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на яких виглядає дуже щасливою. Полякова позувала посеред знаменитого паризького кабаре Crazy Horse в компанії своєї приятельки.
Для виходу в світ знаменитість обрала екстра-міні чорного кольору з вирізом. Вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію і довгі ноги. Рукави і верх сукні прикрашені стразами сріблястого відтінку. Вона доповнила свій стильний лук зручними напівботинками, і також сумочкою на ремінці. Легкий макіяж з нюдовыми шиммерними тінями і довгі вії довершують образ поп-діви.
На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже його Полякова показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова із завидною регулярністю постить фото з відпочинку - цього разу ефектна блондинка-артистка побувала в чаруючому своєю красою і шармом Парижі.
Артистка без макіяжу, але в штанях в облипку і з розпущеним волоссям виглядала дуже свіжо і стильно. Окрім того на виконавиці були актуальні в нинішньому сезоні високі черевики, светр з золотистим принтом і сумочка.
На знімках Ольга розташувалася на огорожі біля головної пам'ятки столиці Франції і грайливо посміхалася на камеру.
Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.
Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».