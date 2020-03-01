Дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка поділилася з шанувальниками неймовірним знімком

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На знімку олімпійська чемпіонка з фігурного катання стоїть в білому платті з прозорою спиною. Попереду плаття прикрашене блискучими каменями. Волосся на голові Навки акуратно укладене і прикрашене блискучим обручем. Стриманий макіяж доповнює образ 44-річної зірки. Шанувальники звернули увагу, що на цьому знімку спортсменка схожа на члена королівської сім'ї. А образ в цілому виглядає дуже ніжним і світлим.

«У цей світлий 1-й день весни прошу вибачення у всіх. Тільки миру, радості, гармонії бажаю!», - написала Навка під фото.

За чотири години фото жінки зібрало майже 14 тисяч лайків. Її фото оцінили Ігор Ніколаєв, Інна Малікова, Аліка Смєхова та інші зірки. Фолловери спортсменки розсипалися в компліментах.

«Олімпійська чемпіонка. Моє захоплення!», «Дуже світлий образ! Красуня і розумниця!», «Танюша красуня з правильними думками!», «Тетяна Ви сама і є гармонія», «Бог простить! І ви простіть всіх!», «Така гарненька!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Навка зворушливо привітала з днем народження свого колегу і партнера на льоду Петра Чернишова, чоловіка російської актриси Анастасії Заворотнюк.

«Мій приголомшливий друг, моя підтримка на льоду, мій однодумець, талановитий і шалено гарний Петро Чернишов, З Днем Народження!...Рідко можна зустріти настільки світлу людину, яка залишається такою незважаючи ні на що!!...», - звернулася до нього Навка в його 49-й день народження.

Привітання зірка супроводила спільним знімком. Як відомо, Чернишов працює разом з Навкою.

Нагадаємо, що Тетяна Навка задерла ногу і зігнулася в пікантній позі: «Вже як Волочкова».

Як повідомляла Politeka, напівгола дружина Пєскова Тетяна Навка без краплі сорому задерла ноги: "Ми ридали...".

Також Politeka писала, що Тетяну Навку зняли на вулиці з горілкою, кадри облетіли мережу: «Ну дає!».