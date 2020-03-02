34-річна російська актриса Єлизавета Боярська, донька відомого Д'Артаньяна Михайла Боярського, приголомшила весняним фото

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому з'явилася з новою зачіскою. Якщо раніше у Єлизавети волосся було хвилястим і до плечей, то на цей раз вона похвалилася каре і випрямленими локонами. Актриса прикрасила голову стрічкою-обідком ніжно-кремового відтінку. Неперевершений макіяж з акцентом на очі підкреслив її природню красу.

А ось фото, зроблене місяць тому.





"Весна. На вулиці нічого не змінилося, але настрій "кровобурлический"...))) Фото", - підписала знімок зірка.

Шанувальники менш ніж за добу встигли поставити майже 50 000 "сердечок", а коментарі повні компліментів.

"Неймовірна жіночність! 👁"

"Чудова актриса для мене. Безмежно талановита ! Спасибі Вам за Вас таку ! Навіть кліпи з Вами -мистецтво. Дивилася "Вишневий сад"-це просто нереально зіграно...."

"Дівчина космос🔥🔥🔥"

"Парижанка..."

"Вами Завжди захоплювалася... І коли Ви були ще малою,а вже тепер...🔥💯Гарне фото,аля 60-ті,очі Дивовижні...(але по-моєму,якось схудли?,не треба більше!)Та все одно гарна,батькова доча!!!😉З Весною Вас!!!💐💐💐"

Раніше ми повідомляли, Боярська потрясла фото з лисою колегою по спектаклю - Чулпан Хаматовою. Разом з ними сфотографувалася і актриса Маріанна Шульц. Судячи з підпису, красуні грають у п'єсі "Іванов" Андрія Чехова.

На Єлизаветі небесного кольору блуза або плаття (так як фото по груди, тому питання не розкрите), з легким декольте, що відкриває погляд на її "стиглі абрикосики". Знаменитість щиро посміхається на камеру.

"Ліза, Ви завжди, як Сонечко ☀️і в житті і на фото😘❤️"; "Лялечка Елизовета...❤️❤️❤️"; "Дуже хороший спектакль, 2 рази ходили. Всі чудово грають!👍👏"; "Сильний спектакль. А який склад!!!!!Дивилася два роки назад , все ще під враженням!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото

Також Politeka писала, що онука Боярського не вмістила шостий розмір в шикарному декольте