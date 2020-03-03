Російська зірка Наталя Бочкарьова вирішила відвести погляд суспільства від недавнього скандалу з наркотиками

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, актриса вирішила опублікувати в своєму Instagram відверте фото.

На знімку Наталя Бочкарьова позує голою у ванній, а найпотаємніші місця російська актриса прикрила піною.

У публікації актриса, яка нещодавно потрапила в скандал з наркотиками, подякувала своїх шанувальників за відвідування її концерту в Санкт-Петербурзі.

Користувачі неоднозначно відреагували на відчайдушний вчинок Наталії Бочкарьової. Хтось назвав спробу актриси "зловити хайп" відвертим знімком негідною.

"Пінна вечірка вдалася", "Ну навіщо ти виставляєш таке рыбонька?", "Вже не знає, як себе показати, та не бути вам Бузовою", "Ох Наталя, ви ж така шикарна жінка, що з розуму зійти можна і не скоро повернуться", "Весняне загострення", "А кокаїн до чи після?", "Не запливайте за буйки", "Аж ремінь зі штанів вистрибнув", "Ви просто богиня", "Господи, яка ж краса", - написали вони в коментарях під публікацією актрисы.

Раніше ми розповідали про те, що Наталію Бочкарьову затримали в Москві з наркотичними речовинами в білизні. Наталія Бочкарьова, відома по ролі Даші Букіної в серіалі «Щасливі разом», розгулювала по вулиці з 0,69 грама кокаїну в трусах, через що її зупинила поліція.

Актриса заперечувала свою провину і заявила, що відео з її затриманням нібито змонтували, хоча на відеоролику Бочкарьова чітко заявила силовикам, що у неї в білизні заховані заборонені речовини.

Колишня помічниця актриси Дар'я Дяченко заявила, що Наталію Бочкарьову, ймовірно, підставили з наркотиками. Вони довго співпрацювали і якби актриса дійсно вживала заборонені речовини, то вона точно б помітила.

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