Популярна українська співачка Настя Каменських представила нове відео з її перетворенням

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя. Щоб привертати увагу до себе і своїм новим роботам, Анастасія завела не тільки профіль в Instagram, але і стала активно вести акаунт у програмі "Тік-Ток", пише Рoliteka.net.

Артистка вирішила в цей раз представити в Instagram записаний для програм «Тік-Ток» ролик із звичним для неї перетворенням перед світським заходом. Зазначимо, популярність у даному молодіжному додатку Настя набрала зовсім недавно, але не збирається зупинятися на досягнутому, продовжуючи привертати увагу фоловерів своїми музичними роликами.

Під час запису можна побачити, як Настя спочатку позує у звичайній чорній майці-оверсайз і такого ж кольору капелюсі, приховуючи обличчя без макіяжу. Після Настя демонструє вже нафарбоване обличчя з акцентом на її вилицях. І лише в кінці зірка спокусливо нахилилася перед камерою, щоб здивувати стильним напівпрозорим сукнею з пір'ям.

Як і очікувалося, цей ролик спровокував хвилю обговорень в мережі:

«Красуня!!! Ти така гарна! Я тебе люблю! Ти моя улюблена співачка!!! 😚😚😚😚😚😚😘😍💗», «Чарівна красуня! 💋👍❤️😍🔥😚💘💖», «Закривала камеру однією рукою, а відкрила інший😁😁😁 Чудеса...», «Красоткааа♥️♥️♥️🔥🔥🔥ПРОСТО БОМБА♥️», «Улюблена крутышечка ,ти - сонечко 💟💟💟💟💟💟💟,» Сонячний зайчик ,такпя гарненька💜».

Також трохи раніше Настя показала кадри, засвітивши себе і свого чоловіка Потапа (Олексій Потапенко) в Instagram в новому образі.

На кадрі у Насті вузькі очі, великий ніс і щоки. Також виявилися великі брови. Вираз обличчя вийшло дуже забавним. У момент зйомки Каменських лежала на подушці. На другому кадрі вже можна було подивитися на Потапа, чоловіка Насті. Він показав себе зі сплющеним черепом і губами у вигляді качечки.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що вони були опубліковані в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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