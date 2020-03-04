Популярная украинская певица Настя Каменских представила новое видео с ее преображением

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни. Чтобы привлекать внимание к себе и своим новым работам, Анастасия завела не только профиль в Инстаграм, но и стала активно вести аккаунт в приложении "Тик-Ток", пишет Рoliteka.net.

Артистка решила в этот раз представить в Инстаграм записанный для приложений «Тик-Ток» ролик с привычным для нее преображением перед светским мероприятием. Отметим, популярность в данном молодежном приложении Настя набрала совсем недавно, но не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая привлекать внимание фолловеров своими музыкальными роликами.

Во время записи можно увидеть, как Настя сначала позирует в обычной черной майке-оверсайз и такого же цвета кепке, скрывая лицо без макияжа. После Настя демонстрирует уже накрашенное лицо с акцентом на ее скулах. И лишь в конце звезда соблазнительно наклонилась перед камерой, чтобы удивить стильным полупрозрачным платьем с перьями.

Как и ожидалось, данный ролик спровоцировал волну обсуждений в сети:

«Красуня!!! Ты такая красивая! Я тебя люблю! Ты моя любимая певица!!! 😚😚😚😚😚😚😘😍💗», «Обворожительная красавица! 💋👍❤️😍🔥😚💘💖», «Закрывала камеру одной рукой, а открыла другой😁😁😁 Чудеса...», «Красоткааа♥️♥️♥️🔥🔥🔥ПРОСТО БОМБА♥️», «Любимая крутышечка ,ты - солнышко 💟💟💟💟💟💟💟,» Солнечная зайка ,такпя хорошенькая💜».

Также немногим ранее Настя показала кадры, засветив себя и своего мужа Потапа (Алексея Потапенко) в Инстаграм в новом образе.

На кадре у Насти узкие глаза, большой нос и щеки. Также оказались большие брови. Выражение лица получилось очень забавным. В момент съемки Каменских лежала на подушке. На втором кадре уже можно было посмотреть на Потапа, мужа Насти. Он показал себя со сплющенным черепом и губами в виде уточки.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-за того, что они были опубликованы в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

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