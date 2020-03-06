Російський шоумен і стриптизер Сергій Глушко, більш відомий публіці як Тарзан, анонсував свою появу в ефірі популярного шоу

Відео-анонс він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На ролику Тарзан одягнений в незвичайний гольф з принтом запчастин. Він настільки облягає фігуру Тарзана, що прекрасно видно всі його м'язи. Артист широко посміхається і крутиться навколо себе підстрибуючи.

«8 го чекаю всіх у Вегасі, а поки....продовжуємо веселитися», - зазначив Тарзан.

Судячи з анонсу, артист з'явиться у випуску «Comedy Club». За годину ролик Тарзана подивилися майже 2,5 тисячі разів. Шанувальникам дуже сподобалося відео з зіркою.

«Як завжди, супер», «Краса то яка», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Тарзан вже з'являвся у цьому костюмі. Він опублікував його повну версію (зі штанами) у себе в Інстаграм, підписавши знімок «Кіберорганізм». Деякі тоді звернули увагу, що костюм Глушка чимось схожий на костюм російської співачки Лоліти, в якому вона з'являлася на публіці. Але, схоже, Тарзану плювати на критику, раз він вирішив одягти цей костюм на шоу.

Раніше ми писали, що дружина Тарзана, співачка українського походження Наташа Корольова не змогла стримати гордості за свого чоловіка і поділилася знімком з ним. На своїй сторінці в Instagram вона показала кадри зі зйомок програми «Вечірній Ургант», в якій знімався Тарзан. Корольова обрала фото, на яких Ургант і Тарзан позують в смішних фартухах, але без штанів.

Додамо, що крім свого власного «Тарзан-шоу» сьогодні чоловік Корольової активно знімається в різних шоу і передачах. Наприклад, недавно він з'явився на шоу «Зірки зійшлися» зі своїм старшим братом. Тарзан також розповів, як він познайомився з Наталкою.

Нагадаємо, що Тарзан похвалився інтимними витівками з Корольовою на публіці, пікантні кадри: "Нічого собі!".

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