Дочка одіозного українського політика Михайла Добкіна Алла показалася перед камерою в стильному вбранні

Алла Михайлівна цього разу порадувала фоловерів яскравими і відвертими одночасно кадрами з примірочної. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

На фото і відео, які опублікувала Алла видно, як вона красується в наряді рожевого кольору з глубким V-подібним вирізом на грудях і ланцюжком поверх, а також литих піджаку і брюках. Модель позувала з телефоном біля дзеркала і перебувала в прекрасному настрої:

"Я закохалася", - підписала Алла свій новий пост в популярній соцмережі.

Шанувальники тут же помітили, що фігура у Добкіної відмінна, вона вміє зі смаком одягтися і про те, що брендове вбрання вигідно підкреслює найбільш привабливі частини її тіла.

Нагадаємо, дочка Добкіна представила в Instagram фото зі своєю бабусею, Аллою. Перша позувала в пальто, а її родичка - в яскравій куртці з хутром.

У Алли - природна краса, на ній практично немає макіяжу, на обличчі виділяються лише брови і вії.

А красу бабусі підкреслили зелені тіні і неяскрава помада. Обидві виглядають свіжо і задоволеними.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна позувала на лавці в червоному костюмі, закинувши одну ногу на іншу. У дівчини розстібнутий піджак, тому в кадр потрапляє вузький топ з глибоким вирізом в районі грудей.

За словами Добкіної, люди сьогодні можуть закохатися з першого лайка, а багато дівчат спеціально виставляють побільше відвертих знімків, щоб зібрати більше лайків від чоловіків.

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