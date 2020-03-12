Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав кохану-красуню і привітав її зі святом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«моя Душа рідна, з днем народження тебе, @djkatyaguseva ❤️ Радий, що зі мною є поруч людина, з яким дивимося в одному напрямку... Ми завжди з тобою на одній хвилі💯 Нехай твоя життєва енергія, нові ідеї, бажання б'ють ключем! А я завжди поруч💥», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кіркоров позує разом з Катериною Гусєвою. Поруч з парою красується великий багатоярусний торт.

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Відео артист опублікував у своєму Instagram. Так на кадрах артист, який помітно схуд, кажуть одні, постарів і "сохне" - пишуть в коментарях інші його прихильники в мережі, позував у пам'ятний вбранні.

Артист з'явився в брендових джинсах «Gucci», яких, якщо вірити голосу за кадром, у світі лише кілька примірників - лімітовану серію італійського модного гіганта в торгових центрах навряд побачиш. Крім того, на Кіркорова була яскрава футболка з написом Голлівуд і кофта, нагадує спортивну.

Все той же голос за кадром запропонував розіграти серед передплатників Філіпа згадка в сториз зіркового артиста за правильну відповідь фанів на наступне питання.

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».

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