Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова показала, до чого її довів коронавірус

Відео з магазину Різатдінова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На ролику Анна у медичній масці йде з візком по магазину. У якийсь момент вона робить розтяжку, використовуючи для цього візок.

«2 день карантину», - підписала пост Різатдінова.

За дві години ролик переглянули понад 26 тисяч разів. Навіть співачка Даша Астаф'єва не стрималася, залишила лайк під постом і написала: «Ох..». Багатьом шанувальником сподобалося відео спортсменки.

«У мене одне питання: як візок не перекинувся? А Ви, Ганно, прекрасні», «Молодчинка!», «Грація і краса», «Ну ти даєш!», «Ось настрій підняли. Красуня», «Аня, браво! Клас! При такій фізпідготовці ніякий вірус не страшний!», «А якби візок так - опа, і накрив зверху», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова показала, чим займається під час карантину. Дівчина опублікувала фото зі своїм сином Ромою від українського олігарха Олександра Онищенка. Спортсменка одяглася у світлий обтягуючий спортивний костюм, який ідеально сів на її бездоганне тіло. Маленький син знаменитості повторював за своєю зірковою мамою рухи.

Анна Різатдінова стала широко відомою після участі в проекті «Танці з зірками», де вона посіла друге місце, хоча багато хто пророкував їй перемогу. Спортсменка була фавориткою судді Влада Ями. Як відомо, у 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро вона завоювала бронзову медаль. Крім цього, Різатдінова ставала чемпіонкою світу і багаторазовим призером різноманітних спортивних змагань та чемпіонатів.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова блиснула шикарними формами в облягаючому платті: «Ого яка!».

А ще Politeka писала, що Анна Різатдінова похвалилася бездоганною фігурою в тонкій маєчці: "Це заворожує".

Також Politeka повідомляла, що Анна Різатдінова згадала юність і блиснула шикарним тілом в мереживній боді: «Ось це форми!».