Відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви вдома. І ми з вами. Чим займаєтеся в карантин?", - написала Аліна.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"ходимо в школу(((", "Ми на службі в ООС", "Яка ж ти красива, Аліна", "Молодець".

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу не посоромилася своїх емоцій на вечірці з чужим чоловіком.

Чутки про те, що 36-річний Роман Полянський та 24-річна Аліна Гросу мають крім робочих відносин та інші, ходили давно. Актор знявся в декількох кліпах співачки, де грав роль героя-коханця. Після цього парочка з'являлася разом на деяких заходах. А на вечірці телеканалу Dомашний і зовсім не ховали свої почуття.

Весь вечір актор і співачка ніжно перешіптувалися, обіймалися і витанцьовували під пісні Валерія Сюткіна. Парочка залишила захід ближче до 12 ночі і трималися за ручки.

Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу здивувала фотозвітом з останнього концерту, з'явившись разом з Іриною Білик.

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами з виступу.

цього разу зірка вирішила представити кадри, зроблені під час свого концерту. У Инстаграме на сторінці зірки можна побачити також кадри після виступу, на яких молода і щаслива співачка мило позувала разом з хрещеною мамою – Іриною Білик.

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