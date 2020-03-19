Світлана показала себе в домашньому вигляді під час відпочинку

Відома співачка Світлана Лобода показала стильний кадр з фотосесії, на якій постала в одній лише шовковій піжамі

В цей раз знаменита артистка показала себе в ніжному образі з витончено укладеним волоссям у великі кучері, повідомляє Politeka.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила стильний кадр, на якому позувала в одне лише шовковій піжамі пастельного відтінку, розшитий мереживом. Значна зона декольте зірки підкреслила чорною вишивкою, також як і воріт халата під колір її плаття.

Причому підпису зірка розповіла про те, як вона "страждала" через свого імені в дитинстві:

«З дитинства мені здавалося , що ім'я «Світлана» не моє ... немає в ньому того бунтарського духу, кіт був мені завжди притаманний😏 в школі мене почали називати прізвища , і я була цьому дуже рада т до вважала її ємною і гучною))) донині мене запитують справжнє прізвище- «Лобода»😇 А я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити прізвище мого батька - брендом!😉 😇 А вам подобається Ваше прізвище ? що ви знаєте про неї ?», – інтригуюче підписала співачка.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки:

«Я думала навпаки Вам не подобається, коли за прізвищем називають🌸», «Саме світле ім'я☀️☀️☀️», «Незрівнянно красива, як завжди! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох яка гарненька 😊», «Похвала», «Гарне ім'я👍».

До цього зірка опублікувала стильний кадр в соціальній мережі Instagram, привертаючи увагу до себе і своєї роботи, яку вона тимчасово призупинила на час карантину.

Як видно, перед камерою зірка стояла кілька задумливо, тримаючи в руках незвичайний букет, який закриває її вбрання. Волосся співачки розпущені і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

"Дякую за вечір. Є про що подумати", – загадково підписала новий кадр зірка, як би натякаючи на романтичну частину свого життя, приховану від цікавих очей.

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