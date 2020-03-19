Лера Товстолес, Катерина Нікітіна та інші актриси показали, хто вони за національністю

Перевірка показала, що актриса Лера Товстолес опинилася на 45% турецьких кровей. Українкою ж вона була лише на 44%, якщо вірити забавному додатком, за допомогою якого вона дізналася. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку "Жіночого кварталу".

Катерина Нікітіна навпаки, виявилася українських крові на 48%. На другому місці у неї грецькі риси обличчя - 32%.

Ася Євтушенко показала ще краще результат - 69%, що вона українка. Французьких крові у неї 28%.

Актриса Анастасія Оруджова виявилася єгиптянкою на 36% і ірландкою на 35%. Також з'ясувалося, що Аліна Гордієнко на 63% британка, а українка лише на 29%.

Раніше ми повідомляли, що Євген Кошовий, Олена Кравець та інші зірки "Кварталу" показали свої тести ДНК.

"Кварталівці" під час карантину не знали, чим себе зайняти, а тому встановили популярний додаток, яке може визначити за фото національність. Вийшло, що Кошовий на 74% вірменин, а Кравець на 48% має фінські корені. Валерій Жидков на 40% виявився ізраїльтянином.

"Сидимо на карантині і дізналися правду про себе", - написано під публікацією.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Армянчик виявився ще тим хо**ом", "Ватикан - це національність?!))))))", "Ну, за Жидкова я не здивована", "Кошовий вірменин".

Повідомлялося, що зірка «Жіночого кварталу» Валерія Товстолес порадувала шанувальників яскравим кадром зі зйомок популярного шоу.

Довгонога красуня позувала поруч з не менш привабливими і впізнаваними фігурами вітчизняного шоу-бізу, такими як ведуча шоу Леся Нікітюк та українська зірка Playboy Даша Астаф'єва. Крім іншого остання, чомусь, була по центру на фото і за стійкою саме в тому місці, де зображені стрункі жіночі ноги з шортиках.

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