36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Величне століття", показала ідеальне обличчя

Свіжий знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото крупним планом знято обличчя Узерлі, на якому немає жодної зморшки. Більше того, на ньому немає навіть сліду від мімічних зморшок. Її обличчя на фото виглядає ідеальним – порцеляновим як у ляльки. Актриса одягнена по простому – у футболку синього кольору.

«Я посилаю чисту любов і молитви всім там! Ми, людські істоти, зараз стикаємося з величезною глобальною проблемою... це може бути найбільшою проблемою нашого часу... будь ласка, залишайтеся вдома», - написала актриса.

Вона подякувала медичним працівникам, а також людям інших професій, які у цей важкий момент підтримують існування світу. Це продавці, двірники, пожежники, поліцейські.

Багато людей підтримали слова актриси, а багато хто звернув увагу, що вона виглядає чудово. І це незважаючи на те, що, за словами самої актриси, вона перестаралася з ботоксом. Шанувальники залишили під фото Узерлі понад 76 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася знімком з літака в захисній білій масці. Цей знімок зірка опублікувала ще до того, як півсвіту обмежили авіасполучення між країнами через пандемію коронавіруса. На актрисі надіта біла захисна маска і білі одноразові гумові рукавички.

Зазначимо, що епідемія коронавіруса нікого не залишає в стороні. Практично всі зірки і знаменитості закликають людей у всьому світі залишатися вдома і дотримуватися правил гігієни. До речі, деякі зірки і самі заразилися коронавірусом. Наприклад, актор Том Хенкс і актриса Ольга Куриленко.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі в самих неймовірних нарядах покрутилася на камеру: «Гаряче!».

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі переборщила з ботоксом і спотворила обличчя: "Я вже довгий час...".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі засвітила пікантні місця в сукні з розрізами: "Безсоромна Хюррем".