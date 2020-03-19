Відома українська співачка Віра Брежнєва показала, як проводить час з чоловіком Костянтином Меладзе під час самоізоляції

На кадрах можна побачити Меладзе, який сидить за електронним піаніно і грає. Костянтин був одягнений у футболку і сидів у великому шкіряному кріслі. На тлі можна побачити диван з подушками. Судячи з відео, Меладзе дуже задоволений грою на піаніно. За кадром говорила Віра, себе вона не показала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ви чим займаєтеся?", - написала Віра.

Фанати встигли за час подивитися відео майже 300 тисяч раз і написали безліч коментарів:

"Які ж ви щасливі. Щастя вам і побільше здоров'я, а найголовніше взаєморозуміння і любові", "Бомбическое відео і космічна мелодія!", "Для улюблений Віри Костянтин зробив ексклюзивний концерт))", "Коли нічим зайнятися сидячи вдома на карантині", "Віра, чому так мало ваших спільних фото і відео, викладайте будь ласка частіше, за Вами цікаво було б спостерігати))", "Шикарне проведення часу в карантині! Чекаємо нових хітів", "А ми працюємо, діток в садок ходить мало, життя потихеньку триває. Вірочка здоров'я всій Вашій родині".

Раніше ми повідомляли, що відомий композитор, продюсер популярної групи «ВІА-Гра» Костянтин Меладзе поділився старим кліпом свого брата Валерія Меладзе.

Ролик на пісню «Небеса» він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, в цьому кліпі знімалася популярна російська актриса Єлизавета Боярська. У кліпі вона грала жінку в істериці, яку Меладзе брав на руки і ніс додому.

«Ностальгічна середовище», - підписав Костянтин пост.

За день кліп переглянули понад 25 тисяч разів. Шанувальники почали хвалити творчість Костянтина.

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