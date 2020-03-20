Відомий російський співак Філіп Кіркоров постав перед шанувальниками у сміливому образі - близькому, за смисловим значенням, до свого сценічного амплуа

"Справжній Цар!", - пишуть підписники зірки під відео, яке є по суті міні-копією відомого комедійного фільму, передає Politeka.net. Як виявилося, з допомогою такого оригінального ролика, де, як і в оригінальному фільмі, застільничали, співали і веселилися, Кіркоров і його зоряний друг Микола Басков вирішили привітати сестру Ігоря Крутого Аллу з особистою значущою датою і святом:

«Представляю нового героя з Ювілейного фільму для Аллочки Крутої. Знайомтеся - "Цар всієї російської естради" Філіп Кіркоров 😀😀😀. В інших, не менш значущих ролях - "Золотий голос Росії" Микола Басков, "Прекрасна цариця" Алла Крута і "Великий режисер-винахідник" Тимур Бекмамбетов🏆. Величезне спасибі всім чудовим акторам за чудову гру та участь у цьому незвичайному і веселому проекті!», - підписаний "міні-фільм" – пародія на відому комедію «Іван Васильович змінює професію».

Фолловери, серед яких чимало зірок російського шоу-бізу, просто в захваті від побаченого:

«Дуже крутий фільм ❤️❤️❤️🔝🔝»

«Ай молодці !!!! 👍😂😂😂👏👏👏»

«Дуже приємно, цар всієї російської естради🤣 кращий!!!»

«Це 🔥🔥🔥🔥🔥 Вам таак личить цей образ 👍👍👍 і ах, яке щастя, що нам теж це показали 🙏🙏🙏»

«Так Вас же скинули, цар?)) Галкін на троні»

«Кайфффффф❤️»

Раніше повідомлялося про те, що в своєму мікроблозі в Instagram артист яскраво і оригінально привітав колегу по сцені Валерія Леонтьєва з 71-річчям, опублікувавши фото, на якому вони разом. Як відомо, обидва співака люблять епатувати в самих неймовірних нарядах, що часом межують між розумом і божевіллям.

На цей раз користувачі зійшлися на тому, що Леонтьєву вдалося "обскакати" молодшого товариша. Артист з'явився в чорно-червоному костюмі здалека схожому на фрак з оригінальним доповненням на плечі у вигляді конструкції з величезними пір'ям. Кіркоров ж виглядав трохи скромніше, але все одно помітно: на ньому "гавайського" забарвлення костюм і такого ж орнаменту туфлі.

"Неперевершений! Справжній Король і Володар Сцени протягом більше 40 років - мій старший товариш, вчитель, гуру і брат, дорогий Валерій Якович - З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Будь здоровий , щасливий і звичайно все так само популярний і любимий мільйонами , незалежно ні від яких Коронованих вірусних самозванців! На кожен вірус - є вакцина по імені ЛЕОНТЬЄВ, і це вже історичний ФАКТ! Люблю тебе всім серцем і обожнюю! Твій Ф. К.🧔🏻", - підписав знімок Кіркоров.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за годину майже 17 000 "сердечок".

"Королі сцени"

"Приєднуюся до зворушливого привітання Філіпа Кіркорова. Бажаю Валерію Леонтьєву здоров'я і успіху в подальшому"

"Став лайк якщо кількість королів на фото зашкалює 😂"

"Диво в пір'ї"

"Щодо вакцини - в яблучко!👍"

"Смішні такі 😂"

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