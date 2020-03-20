Христина Асмус здивувала шанувальників своєю схожістю з сестрою

31-річна російська актриса, що здобула популярність завдяки серіалу «Інтерни» і потрапила в скандал після виходу фільму «Текст» з відвертими сценами, продовжує радувати шанувальників новими постами в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, цього разу зірка вирішила поділитися спільним фото зі своєю красунею-сестрою.

На зробленому в дзеркалі селфи Асмус позує поруч зі своєю сестрою Кариною. Актриса одягнена в строгий брючний костюм і чорні туфлі-човники. Єдині яскраві акценти в її образі: червоний манікюр і помада йому в тон.

У свою чергу, Карина Асмус позує у вузькому плаття з оригінальним вирізом і вставкою у вигляді сіточки у великий горошок. Обидві дівчата одягнені у все чорне і виглядають дуже схожими, особливо зі світлими волоссям і яскраво-блакитними очима.

«Схожі?», - поцікавилася у передплатників Асмус. Вердикт коментаторів виявився одностайним: люди вважають, що сестри схожі, як дві краплі води.

«Дуже як дві краплі», «Милашка», «Дуже схожі», «Дууже. такі красиві», «Гарна #посмішка і тобі прекрасного вечора», «Демо версія», «Христина ти супер, як завжди неперевершена», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус не обійшов стороною 31-річну російську актрису Христина Асмус.

Дівчина звернулася до шанувальникам у своєму мікроблозі в Instagram. Асмус повідомила про скасування вистав через оголошеного в Росії карантину, а також побажала здоров'я всім користувачам в результаті спалаху коронавіруса.

"Сьогодні ми повинні були грати улюблену «Качину полювання» в @ermolova_theater. Ні «Тексту», ні «Ревізора», ні «Гамлета», ні інших спектлей найближчим часом не буде. Поки до 10 квітня. А там, кажуть, чекаємо новин...Ймовірність закриття проекту «які Повернулися» у Москві – максимальна. Тобто, коли я грала минулий спектакль..навіть уявити не могла, що він може виявитися останнім", - написала Крістіна.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережа інтимних фото.

Як повідомляла Politeka, невдачі посипалися на Асмус, актриса не стрималася: "Може виявитися останнім...".

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