В пошуку сенсацій журналісти готові були очорнити ім'я Меган Маркл

Відверте зізнання зробив відомий американський актор Саймон Рекс, передає Just Jared.

За словами актора, британські таблоїди пропонували йому грошову винагороду за брехню про стосунки з герцогинею Сассекською Меган Маркл.

Як відомо, Саймон Рекс і Меган Маркл були знайомі раніше і навіть працювали разом над телепроектом "Скорочення", але все обмежувалося дружнім спілкуванням. Зірка Голлівуду зізнався, що вони ніколи не цілувалися, і лише одного разу сходили разом на обід.

Але інформація про це просочилася в пресу і відразу кілька журналістів запропонували акторові серйозне грошову винагороду в обмін на те, що він збреше про стосунки з Меган Маркл.

Саймон зізнався, що один з таблоїдів пропонував йому 70 тисяч доларів. Але американський актор відмовився від привабливої пропозиції, тому що не вважав, що брехати і підставляти Меган – це добра ідея.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі прийняли запрошення Єлизавети II і погодилися приїхати, щоб і син Арчі провів час влітку з прабабусею і дідусем в шотландської резиденції королеви Єлизавети.

Для малюка це буде перша поїздка в Шотландію, а для Єлизавети II – довгоочікуване повернення правнука після розлуки.

Нагадаємо також, через коронавірус Єлизавету і її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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