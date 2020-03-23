Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина опублікувала чорно-білий знімок

Зірка часто радує шанувальників фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх знімків красуня спокусила гарячою зовнішністю.

Ксенія позувала в півоберта до фотографа. Її великі очі були прикуті до об'єктиву. Ксенія прочинила губи і фото набуло свою чарівність. Макіяж з акцентом на пишні вії лише підкреслив натуральну красу Мішиної.

Мабуть, красуня позувала в легкому платті, яке вона трохи спустила з плечей.

На спині помітно декілька родимок.

Дівчина піднесла руку до волосся і трохи їх відтягнула від обличчя. При цьому вона засвітила на руці тонкий браслет, відмінно дополнивший образ.

"Пам'ятаєте фразу: «Один за всіх і всі за одного»? ⠀ Ми з Вами єдиний організм... Тільки з абсолютно різними долями і дорогами... І відповідати за всіх і кожного все одно нам!!

А якщо хтось хоче чи захоче цей організм обдурити не вийде... ніколи... Бо так влаштована суть. Все закономірно... все в рівній мірі, еквівалентно... тільки питання часу...", - підписала знімок красуня.

За 12 хвилин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"наймудріша", "Кожне наступне фото гарніше попереднього. Ксенія, так тримати! Немає межі досконалості))) ❤️", "Ви дуже мудра 😘😚", "Красуня", "Божественна краса😍", "Ви молодчинка!!!", "Якщо те, що ви показали , твориться в столиці, що за наші міста говорити", "🔥Красивий погляд😍", "Яка ви красуня 😍", "Хороша🌹", "Чудова 😍", "Я завжди це знала,і як тільки починаєш ставитися до іншого як до самого себе,вміти поставити себе на чуже місце,то багато вирівнюється в життя", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина позувала в туманному серпанку. Видно, що артистка вибрала обтягуючі сіре плаття, що підкреслює її ідеальну фігуру.

«А якщо справді всю ситуацію сприймати як тайм аут для природи і нашої землі? Подарувати їй якісь канікули і відпустку…», - прокоментувала Мішина ситуацію з коронавірусом у світі.

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