Тодоренко з чоловіком показала, як прокидається вранці

Чоловік популярної ведучої Регіни Тодоренко і співак Влад Топалов поділився з шанувальниками інтимним сімейним кадром з ліжка

Відповідне фото артист розмістив в Instagram, передає Poliiteka.net

На новому знімку музикант показав, як вони прокидаються з дружиною і продемонстрував їх сонні обличчя.

Шанувальники тут же відреагували на побачене і написали безліч коментарів на адресу молодого сімейства, зазначивши, що вони дуже схожі.

«Ви схожі😍», «Сонні батьки😂❤», «Утятки наші», «Карантин, був нам всім необхідний!!!!», «Лапулечки 😘доброго ранку і гарного дня 💪🏻😘», «Добрий ранок. Які прикольні 👍», «Аааа, як мило 💗💗», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Регіна налякала фанатом "скаліченою" зовнішнім виглядом. Співачка використовувала одну з фішок в графічному редакторі, щоб "розтягти" собі обличчя - вийшло дійсно жахливо.

"Підсіли на булки? Так - ні", - підписала кадр Тодоренко, закликаючи користувачів проголосувати. Враховуючи, що більшість людей в світі зараз сидять вдома на карантині через коронавіруса, зірка вирішила поцікавитися, як там йдуть справи у її фанатів із зайвою вагою.

Також ми розповідали, як Регіна поділилася відео в Instagram, на якому плаває разом з однорічним сином в басейні. Зворушливий ролик з усміхненими мамою і малюком, довів багатьох до сліз.

"Це найпрекрасніше відео❤️😍"; "Я розревілася 😃", - писали в коментарях.

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