Відома українська співачка Ганна MARUV Корсун показала дивний ролик в Instagram

На відео Ганна вирішила зайнятися акробатикою в домашніх умовах. Вона стала на голову, а ноги розташувала на 90 градусів від тіла, вийшла буква "Р". Корсун була в коротких шортах, які давали змогу оцінити п'яту точку Корсун. Також співачка була в кофті або чомусь подібному чорного кольору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Ганна вже підповзла до камери, щоб її вимкнути і можна помітити її не зібране волосся.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки ролику. Все із-за того, що Корсун опублікувала його в сторіс, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка MARUV показала фотопідбірку з шоу «Студія 69».

Співачка MARUV похвалилася незвичайною зачіскою – чотири товсті коси з канеколоном і дві маленькі синього кольору, а також нарядом у своєму стилі. На ній був надітий латексний костюм на змійці, чокер на шиї з залізним кільцем і чорні окуляри.

«Новий випуск шоу «Студія 69» з моєю участю вже в Ютубчике. Як вам пісня МЭВЛ «Патамушка» у моєму виконанні?», – запитала Марув на своїй сторінці під фотографіями.

Повідомлялося, що скандально відома українська співачка MARUV підігріла інтригу до свого нового скандальному проекту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка нагадала про незвичної музичної роботі "В стилі кицьки", яка була сприйнята публікою досить неоднозначно.

На нових кадрах зірка показала себе в рожевому коротенькій сукні, тоді як дівчата з подтанцовски залишилися в одному лише мереживній білизні блідо-рожевого і білого відтінку.

Нагадаємо, MARUV в похмурому вбранні влаштувала майстер-клас з танців

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