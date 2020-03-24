Турецька акторка Мер'єм Узерлі покинула серіал "Величне століття" після третього сезону

Про це пише видання Aksam.

У 2011 році Мер'єм Узерлі здобула світову популярність після виходу на ТБ серіалу "Величне століття".

Проект був дуже популярним, але після третього сезону одна з головних героїнь Мер'єм Узерлі раптово покинула зйомки.

Зараз турецька акторка вирішила пояснити, чому тоді втекла в Берлін прямо зі знімального майданчика. За її словами, в той час у неї почалася криза через постійну зайнятість на роботі. Актриса постійно відчувала себе заручницею знімального процесу і більше не могла з цим миритися.

«Тільки тепер, через сім років я можу спокійно говорити про це. Мені довелося піти з серіалу, тому як я почала відчувати себе роботом. Намагалася бути ідеальною і виконувати роботу на відмінно. Говорила собі: «Мер'єм, ти машина, і ти зробиш цю роботу», — ділиться зірка спогадами.

За словами Мер'єм, вона довго не могла повернутися до нормального способу життя, адже відчувала себе винуватою.

«Я відчувала себе винуватою і емоційно виснаженою. У мене був нервовий зрив, але завдяки підтримці близьких я впоралася. Тепер ця історія залишилася в минулому», — резюмувала турецька зірка.

Раніше ми розповідали про те, що можливі пластичні операції Мер'єм неодноразово ставала темою для горчих спорів.

Незважаючи на те, що сама зірка заперечує хірургічне втручання, її нещодавно помітили в компанії відомого лікаря Саймона Урьяну, який, зокрема, допоміг підкоригувати зовнішність американської теледива Кім Кардашьян.

Подейкують, що Узерлі змінювала своє підборіддя, який з округлого перетворився на більш гострий. "Я дійсно регулярно приїжджаю на прийом до пластичного хірурга, але тільки для того, щоб завдати особливий крем, який дуже підходить моїй шкірі обличчя", - от що говорить актриса про свої візити до лікаря.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі забула про ліфчику і засвітила своє багатство поблизу: «видно все».