Популярна українська співачка Оля Цибульська показала розкішне тіло в напівпрозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Часом мені хочеться Його вбити…Але потім я згадую, що карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно♥️Якщо у тебе така ж штука - спробуй ось це…», - йдеться в повідомленні.

Далі Цибульська розповідає, що їй допомагає пережити карантин. Пост зірка супроводжувала красивим знімком, де вона позує в напівпрозорому вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Жесть!», «Фігура – космос», «божественне тіло», «вау, оце ви красуня», «ідеальні форми – можна дивитися вічно», - пишуть вони.

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Оля розповіла, що їй вдалося скинути 12 кілограм. Вона зайнялася собою, так як захотіла змінити своє сімейне життя.

""Ми з чоловіком давно у відносинах між "купити мультиварку на 8 Березня" і "його схвилює одна лише думка про мене" - я вибрала другий варіант. Утримувати рівень пікантності у відносинах нелегко, але воно того варте", - сказала Оля.

Цибульська додала, що можна отримувати задоволення від пари тільки в тому випадку, якщо отримуєш задоволення від себе. А останнім часом їй це не вдавалося. Вона перемикала виступи зі своїми каналами, видаляла більшу частину студійних фото. Останньою краплею було те, коли вона побачила шоу зі своєю участю. Оля не впізнала себе на екрані.

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