Христина Асмус продовжує підкорювати російський кінематограф

Подробицями зірка поділилася в своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, Христина Асмус похвалилася перед прихильниками, що зіграла в новому фільмі "Кітобой", де їй дісталася відверта роль.

При цьому російська зірка відразу заспокоїла фанатів і заявила, що у фільмі не буде пікантних сцен.

"У грудні я знялася в повнометражному фільмі «Кітобой». Це не хоррор), це драма. Я зіграла дівчину з секс-відеочату. Уууфь) Але поспішаю вас засмутити, пікантних сцен не було. Прям навіть образливо. Зате був мій найдовший дубль у кар'єрі, який тривав 43 хвилини", - написала Крістіна Асмус як підписи до світлин, на яких актриса з'явилася в різних образах.

"Дивлюся, увійшла у смак бути п*рнозіркою", "Після хрін з Петровим Асмус вже не та", "Робоча сторона?", "Божественна", "Красива, але мимоволі голова хилиться набік, дивлячись на фото", "Богиня дискотеки", "Фоточки шикардос!", "Що це потекло...", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією актрисы.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус не обійшов стороною 31-річну російську актрису Христина Асмус.

Дівчина звернулася до шанувальникам у своєму мікроблозі в Instagram. Асмус повідомила про скасування вистав через оголошеного в Росії карантину, а також побажала здоров'я всім користувачам в результаті спалаху коронавіруса.

"Сьогодні ми повинні були грати улюблену «Качину полювання». Ні «Тексту», ні «Ревізора», ні «Гамлета», ні інших спектлей найближчим часом не буде. Поки до 10 квітня. А там, кажуть, чекаємо новин...Ймовірність закриття проекту «які Повернулися» у Москві – максимальна. Тобто, коли я грала минулий спектакль..навіть уявити не могла, що він може виявитися останнім", - написала Крістіна.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережа інтимних фото.

Як повідомляла Politeka, невдачі посипалися на Асмус, актриса не стрималася: "Може виявитися останнім...".

Також Politeka писала, що Асмус показала себе в повний зріст і розбурхала виглядом: "42 розмір ноги".