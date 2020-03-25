Відома українська співачка Світлана Лобода показала сімейне фото в Instagram

На фото Світлана позує в чорній майці або чомусь подібному. Поруч сидить дочка Тільда, якій друга дочка Євангеліна закрила лице рукою. Дівчата були одягнені у футболки. На тлі нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У вільному переміщенні, у відсутності концертів, зйомок, шаленому ритмі є великі переваги. Ти ,нарешті, належиш тільки своїм дітям і своєї сім'ї. Ти - вдома, а значить у повній безпеці", - написала Лобода.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків за півгодини і написали безліч коментарів:

"Дитина щасливий, щаслива мама", "Давайте і ваше шоу подивимося", "Прекрасний час, проведений поруч з дітками, я так рада, що Ви проводите його так, як Вам хотілося", "Як вона на вас схожа", "Дай Бог з Вами і Вашими рідними і близькими завжди все було добре".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода показала один з кращих образів, що приміряла в кліпі "Новий Рим".

В цей раз знаменита артистка показала себе у відвертому образі ковбойши, засвітивши під час фотосесії не тільки струнку фігуру, але і стильну укладку.

Нагадаємо, волохата Лобода шокувала змінами у зовнішності, кадри облетіли мережа

А ще Politeka писала, що Лобода прогулялася на пляжі в крихітному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Лобода показала, як насправді виглядає без фотошопу



