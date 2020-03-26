Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко показала нове цікаве фото в Instagram

На фото Регіна позує в білому платті в горошок і червоних підборах. Тодоренко стояла на одній нозі, відкинула голову і висунула язик. Фото вийшло дуже цікавим і забавним. На тлі можна побачити тільки фон і килим, на якому була співачка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Абсолютно безглузде настрій!

Я дуже засмучена, що мій серіал #WhatIf закінчився. А ви напевно знаєте це відчуття фрустрації, яке поглинає після перегляду класного серіалу. Рене Зеллвегер - красуня. Відкрилася для мене з нового боку, особливо після фільму #Джуді", - написала Регіна.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я дивлюся «Орел і Решка» тільки з Регіною і Лесею?", "Мені здається тільки Региначка працює на карантині", "Даа, безперечно, Рене - супер талант!", "Життєрадісна , добра і просто світла людина".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка переїхала в Росію, здивувала публіку кумедними рухами під музику.

Нагадаємо, Тодоренко здивувала мережа несподіваною зміною іміджу

А ще Politeka писала, що розповніла Тодоренко з висунутим язиком потрясла видом в міні-сукню

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко жорстко розкритикували через провального інтерв'ю



