Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко показала нове цікаве фото в Instagram
На фото Регіна позує в білому платті в горошок і червоних підборах. Тодоренко стояла на одній нозі, відкинула голову і висунула язик. Фото вийшло дуже цікавим і забавним. На тлі можна побачити тільки фон і килим, на якому була співачка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
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Я дуже засмучена, що мій серіал #WhatIf закінчився. А ви напевно знаєте це відчуття фрустрації, яке поглинає після перегляду класного серіалу. Рене Зеллвегер - красуня. Відкрилася для мене з нового боку, особливо після фільму #Джуді", - написала Регіна.
Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Я дивлюся «Орел і Решка» тільки з Регіною і Лесею?", "Мені здається тільки Региначка працює на карантині", "Даа, безперечно, Рене - супер талант!", "Життєрадісна , добра і просто світла людина".
Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка переїхала в Росію, здивувала публіку кумедними рухами під музику.
Нагадаємо, Тодоренко здивувала мережа несподіваною зміною іміджу
А ще Politeka писала, що розповніла Тодоренко з висунутим язиком потрясла видом в міні-сукню
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко жорстко розкритикували через провального інтерв'ю