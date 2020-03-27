Знаменита українська співачка Настя Каменських показала струнку фігуру після чергового ранкового тренування

Щоб залучити як можна більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції вдома, зірка вирішила проводити спортивні тренування перед камерою щоранку. Цього разу артистка показала фігуру в сірому костюмі власного бренду після заняття, пише Рoliteka.net.

На представленому кадрі Настя без макіяжу і з акуратно зібраним волоссям щасливо позувала перед об'єктивом у світло-сірому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

«Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідати на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій 🔝

Тим більше, що, при розумному підході, перші результати не змусять себе чекати. Спасибі вам, мої улюблені, що ви зі мною ❤️ #sport #stayhome #staysafe @nksport_for_you», – написала Настя під новим фото. Шанувальники ж відзначили, що після спільних тренувань чи можуть ходити - такі вони насичені.

До цього на своїй сторінці співачка вирішила провести прямий ефір, під час якого не тільки поспілкувалася з шанувальниками, але ще й показала фанатам вправи, завдяки яким тримає свою фігуру у формі.

Причому на початку ролика Настя обурилася поведінкою багатьох українців, які замість того, щоб залишатися вдома, вирішили влаштовувати пікніки на вулиці.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

Як повідомляла Politeka, Каменських забула про сором і оголила своє головне багатство.

Також Politeka писала, що томна Каменських в прозорих мереживах показала, чим спокусила Потапа