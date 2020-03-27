Відома співачка, колишня солістка «ВІА Гри» Альбіна Джанабаєва поділилася зворушливими фотографіями своїх домашніх вихованців

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімках зображено щонайменше п'ять собак різних порід. Одна з них, велика біла собака, очевидно, породи біла швейцарська вівчарка. Всі інші собаки маленькі. Судячи з фото, вихованці дуже дружні між собою.

«Трохи про дружбу і кохання. Арні & Co», - написала зірка.

Фотографії собак зібрали майже 3 тисячі лайків. Шанувальники в захваті від домашніх вихованців зоряної пари та не можуть повірити, що всі вони живуть в сім'ї.

«Які милі. Армані так виріс», «Красені!! І Армані з ними дуже красиво виглядає», «Ось ці не обдурять і не зрадять», «Такі гарненькі», «Арні краса», «Виразно-емоційні морди», «Ось це так! Альбіночка всі ваші?», «Чарівні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва покрасувалася на камеру в стильному вбранні. Вона постала в новій фотосесії в елегантному образі, надівши плаття з глибоким декольте. Співачка ефектно спустила з плечей свій плащ і загадково дивиться вдалину. Шанувальники звернули увагу, що на цьому фото артистка дуже схожа на голлівудську зірку Анджеліну Джолі.

Нагадаємо, що Джанабаєва спустила плащ з плечей і показала, чим заманила у свої сітки Меладзе: «Джолі відпочиває!».

Як повідомляла Politeka, Джанабаєва розвалилася на підлозі і показала себе справжню, здивувавши навіть Меладзе: «Слів немає».

Також Politeka писала, що Джанабаєва спустила шкіряне плаття і показала, чим завоювала Меладзе: "О боже, яка...".