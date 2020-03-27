Відома українська співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram

На фото Надя позує в чорному блискучому сукні з великим декольте. Образ вона доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Мейхер були на цей раз за шию і розпатланим. На кадр накладено ефект, який надав йому старовини. Співачка позувала у ванній, швидше за все. Кадр, можливо, з 2013 року. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити під фото майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Це той день коли я остаточно закохався!!", "Слова - в точку! Крила обрізають, б'ють по руках, стає боляче, і далі летіти вже важче. В результаті зупиняєшся, або, ще гірше, падаєш. Дякую за вірш! Багато нагадало, навіяло", "пишіть дуже чудово, витончено, дуже. Минуле повинно бути завжди і бути в пам'яті. 2013 р. ви з Костянтином приголомшливо вибирали нову групу. На одному диханні дивилася проект".

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На фото Надія стоїть біля стіни і позує в пальто, а також плаття, яке має відкриті плечі. Можна відразу зауважити, що Мейхер без білизни. Волосся в цей раз були розпатлане на співачці, а образ вона доповнила взуттям на великому підборах.

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