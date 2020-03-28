Телеведучий Дмитро Шепелєв вирішив не ризикувати здоров'ям через епідемію коронавіруса

Про це пише Politeka.net.

Популярний російський шоумен Дмитро Шепелєв, швидше за все, забрав 6-річного сина Платона і поїхав в карантин подалі від Фріске-старшого.

Влада Москви рекомендувала жителям міста не залишати свої будинки, але Шепелєв, мабуть, вирішив проігнорувати попередження.

У своєму Instagram шоумен опублікував фото, на якій зображений з двома чотириногими вихованцями – собаками породи ши-тцу.

"Далеко від соціальної дистанції, з родиною. Я і моя зграя бажаємо вам доброго здоров'я і ніякої паніки. Подбайте про старших і займіться, нарешті, до чого ніяк не доходили руки. Тепер вже офіційно", - підписав Дмитро Шепелєв знімок.

Шанувальники припустили, що Дмитро Шепелєв разом з сином Платоном, коханою Катериною Тулуповою та її донькою Ладою вирушили в Переславь-Залеський.

"Ось це карантин!", "Люблю, коли трудяжки відпочивають", "Які класні", "Молодець, краще проводити час , ніж сидіти в психозної Москві", "А хто вас знімає?) Чи це секрет?)", "Дмитро, ну коли? Сумуємо ж...", "А хто фоткає? А!? Не один! Ой, не один!...", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що чоловік померлої Жанни Фріске приголомшив пікантною детальністю. Колишній український телеведучий Дмитро Шепелєв, який довгий час працював на телеканалі «M1», поділився історією про те відрізку часу.

У своєму пості телеведучий розповів — він працював з відомої української провідної Василісою Фроловою. Багато років тому обидва вели ранкове шоу на «M1».

Як зізнався Шепелєв, для нього це була не робота, адже вони з Василиною «валяли дурня» щоранку, п'ять днів на тиждень. За словами телеведучого, одного разу вони вийшли в ефір голими.

«Серйозно. Не брешу. Ранок після свята Івана Купала. Так, ранок, прямий ефір і нуль одягу», — написав Шепелєв.

Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику через весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.